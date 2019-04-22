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Полиция сообщила подробности нападения на патрульную на Майдане Независимости

Новости » Промышленность    22.04.2019 - 02:24
Полиция сообщила подробности нападения на патрульную на Майдане Независимости
Фото: Toyota Prius (Патрульная полиция Украины)

Злоумышленник угнал полицейский автомобиль и сбил патрульную полицейскую

В патрульной полиции сообщили подробности угона полицейского авто и нападения на патрульную полицейскую на Майдане Независимости в Киеве. Об этом сообщается в Facebook Департамента патрульной полиции.

По данным полиции, 21 апреля в 23:50 на перекрестке улиц Крещатик и Михайловская экипаж патрульной полиции отрабатывал вызов "Хулиганство" - буянит пьяная компания.

"Прибыв на вызов, патрульные начали разбираться в ситуации и устанавливать подробности произошедшего. В это время к служебному автомобилю Toyota Prius внезапно подбежал неизвестный мужчина и сел за руль служебного авто. Далее резко нажав на педаль газа мужчина начал движение, при этом сбил патрульную полицейскую, которая пыталась его остановить, и совершил угон служебного авто", - говорится в сообщении.

Через некоторое время, в ходе организованных мероприятий по преследованию, на Железнодорожном шоссе, 7, угнанный служебный автомобиль был заблокирован и остановлен экипажами патрульной полиции, злоумышленник задержан, сообщили в полиции

Патрульную госпитализирован в больницу с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Полиция сообщила подробности нападения на патрульную на Майдане Независимости

Как сообщало РБК-Украина, на Майдане Независимости в Киеве злоумышленник угнал полицейский автомобиль Toyota Prius.

Напомним, 21 апреля в Украине проходил второй тур президентских выборов. По данным МВД, охрану порядка обеспечивали более 130 тыс. силовиков.

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