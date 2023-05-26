UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Напав на Шольца в аеропорту. Невідомий прорвався крізь охорону канцлера Німеччини

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Невідомий чоловік вклинився на власному авто у кортеж канцлера Німеччини Олафа Шольца. Потім він прорвався крізь охорону політика для того, щоб обійняти його.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bild.

За даними видання, інцидент трапився ще 24 травня в момент, коли Шольц повертався до Берліна після відвідин офісу Європейського центрального банку у Франкфурті-на-Майні.

Невідомий чоловік вклинився у колону автомобілів, які супроводжували канцлера та проїхав з ними на аеродром. Після цього він підійшов до Шольца та обійняв його.

Зауважимо, що Шольц не став опиратись обіймам чоловіка. При цьому експерти заявляють, що подібне являється провалом для німецьких спецслужб. Інцидент може вплинути на співробітників поліції та аеропорту.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що канцлер Німеччини Олаф Шольц має намір поновити особистий контакт із президентом Росії. Телефонні дзвінки припинилися минулого року через відсутність результату.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олаф Шольцаеропорт