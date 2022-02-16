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Побег из СИЗО. На Закарпатье задержанные напали на конвоира и скрылись, введена спецоперация

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Украина, Среда 16 февраля 2022 11:11
Побег из СИЗО. На Закарпатье задержанные напали на конвоира и скрылись, введена спецоперация Фото: в Закарпатской области полиция разыскивает преступников (РБК-Украина)
Автор: Каролина Гайдук

В среду, 16 февраля, на Закарпатье двое мужчин совершили побег из изолятора временного содержания. Сотрудники полиции разыскивают злоумышленников.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Национальной полиции.

Как отмечается, инцидент произошел в 03:00, оба мужчины жители города Виноградово (Закарпатская область) - 29-летние Владислав Танчинец и Анатолий Спиров. Во время побега из-под стражи они напали на конвоира и дежурного, после чего скрылись в неизвестном направлении.

На поиски беглецов ориентированы все наряды полиции региона, а также соответствующие мероприятия проводят оперативные подразделения.

Полиция просит граждан, кому известно место нахождения указанных фигурантов, немедленно сообщить об этом на линию "102".

Отметим, что 20 заключенных из числа бывших боевиков группировки ИГИЛ совершили побег из тюрьмы Эс-Санавия в городе Хасеке.

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Закарпатская область
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