Побег из СИЗО. На Закарпатье задержанные напали на конвоира и скрылись, введена спецоперация

В среду, 16 февраля, на Закарпатье двое мужчин совершили побег из изолятора временного содержания. Сотрудники полиции разыскивают злоумышленников.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Национальной полиции .

Как отмечается, инцидент произошел в 03:00, оба мужчины жители города Виноградово (Закарпатская область) - 29-летние Владислав Танчинец и Анатолий Спиров. Во время побега из-под стражи они напали на конвоира и дежурного, после чего скрылись в неизвестном направлении.

На поиски беглецов ориентированы все наряды полиции региона, а также соответствующие мероприятия проводят оперативные подразделения.

Полиция просит граждан, кому известно место нахождения указанных фигурантов, немедленно сообщить об этом на линию "102".