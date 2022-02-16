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Втеча із СІЗО. На Закарпатті затримані напали на конвоїра та втекли, введена спецоперація

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Україна , Середа 16 лютого 2022 11:11
Втеча із СІЗО. На Закарпатті затримані напали на конвоїра та втекли, введена спецоперація Фото: у Закарпатській області поліція розшукує злочинців (РБК-Україна)
Автор: Кароліна Гайдук

У середу, 16 лютого, на Закарпатті двоє чоловіків втекли з ізолятора тимчасового тримання. Співробітники поліції розшукують зловмисників.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Національної поліції.

Як зазначається, інцидент стався о 03:00, обидва чоловіки жителі міста Виноградове (Закарпатська область) – 29-річні Владислав Танчинець та Анатолій Спіров. Під час втечі з-під варти вони наппали на конвоїра та чергового, після чого зникли у невідомому напрямку.

На пошуки втікачів орієнтовані наряди поліції регіону, а також відповідні заходи проводять оперативні підрозділи.Втеча із СІЗО. На Закарпатті затримані напали на конвоїра та втекли, введена спецоперація

Поліція просить громадян, кому відомо місце знаходження вказаних фігурантів, негайно повідомити про це лінію "102".

Зазначимо, що 20 ув'язнених з-поміж колишніх бойовиків угруповання ІДІЛ втекли з в'язниці Ес-Санавія в місті Хасеке.

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