Втеча із СІЗО. На Закарпатті затримані напали на конвоїра та втекли, введена спецоперація

У середу, 16 лютого, на Закарпатті двоє чоловіків втекли з ізолятора тимчасового тримання. Співробітники поліції розшукують зловмисників.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу Національної поліції .

Як зазначається, інцидент стався о 03:00, обидва чоловіки жителі міста Виноградове (Закарпатська область) – 29-річні Владислав Танчинець та Анатолій Спіров. Під час втечі з-під варти вони наппали на конвоїра та чергового, після чого зникли у невідомому напрямку.

На пошуки втікачів орієнтовані наряди поліції регіону, а також відповідні заходи проводять оперативні підрозділи.

Поліція просить громадян, кому відомо місце знаходження вказаних фігурантів, негайно повідомити про це лінію "102".