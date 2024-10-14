Нападник "Вінніпега" з шайбою в овертаймі очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео
Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив вінгера "Вінніпег Джетс" Кайла Коннора першою зіркою ігрового вечора регулярного чемпіонату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.
27-річний американець вирішив долю протистояння в канадській Манітобі. Він оформив переможну шайбу в додатковій п'ятихвилинці проти "Міннесоти" (2:1 ОТ).
У стартовому періоді команди обмінялися голами. "Вайлд" вийшли вперед, коли Хеллібак не впорався з кидком Міддлтона під дальню стійку від синьої лінії. "Джетс" зрівняли рахунок під завісу 20-хвилинки – Шайфлі завдав кидка з льоту після виграного Лаурі вкидання.
Зате в другому та третьому періодах обійшлося без закинутих шайб. На фініші основного часу Богосян залишив "Міннесоту" в меншості майже на половину овертайму. Чисельною перевагою "Вінніпег" і скористався – самотній Коннор після тривалої підготовки влучно кинув у ближній кут із правої зони.
До трійки зірок вечора також потрапили воротар "Далласа" Кейсі Десміт і оборонець "Калгарі" Расмус Андерссон. Перший виконав 25 сейвів і оформив шатаут проти "Сіетла" (2:0). Натомість другий закинув шайбу та віддав 2 результативні передачі в розгромі "Едмонтона" (4:1).
Усі результати вечора в НХЛ:
- "Вінніпег" – "Міннесота" – 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
- "Даллас" – "Сіетл" – 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
- "Едмонтон" – "Калгарі" – 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
- "Вегас" – "Анахайм" – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
До слова, напередодні вінгер "Юти" Келлер очолив хіт-парад зірок із дублем проти "Рейнджерс".
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