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Нападающий "Виннипега" с шайбой в овертайме возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Виннипег, Понедельник 14 октября 2024 10:53
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Нападающий "Виннипега" с шайбой в овертайме возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео Фото: Кайл Коннор вырвал победу для "Джетс" (facebook.com/nhljets)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил вингера "Виннипег Джетс" Кайла Коннора первой звездой игрового вечера регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

27-летний американец решил судьбу противостояния в канадской Манитобе. Он оформил победную шайбу в дополнительной пятиминутке против "Миннесоты" (2:1 ОТ).

В стартовом периоде команды обменялись голами. "Уайлд" вышли вперед, когда Хеллебайк не справился с броском Миддлтона под дальнюю штангу от синей линии. "Джетс" сравняли счет под занавес 20-минутки – Шайфли нанес бросок с лета после выигранного Лаури вбрасывания.

Зато во втором и третьем периодах обошлось без заброшенных шайб. На финише основного времени Богосян оставил "Миннесоту" в меньшинстве почти на половину овертайма. Численным преимуществом "Виннипег" и воспользовался – одинокий Коннор после длительной подготовки метко бросил в ближний угол из правой зоны.

В тройку звезд вечера также попали вратарь "Далласа" Кейси Десмит и защитник "Калгари" Расмус Андерссон. Первый выполнил 25 сэйвов и оформил шатаут против "Сиэтла" (2:0). Второй же забросил шайбу и отдал 2 результативные передачи в разгроме "Эдмонтона" (4:1).

Все результаты вечера в НХЛ:

  • "Виннипег" – "Миннесота" – 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
  • "Даллас" – "Сиэтл" – 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
  • "Эдмонтон" – "Калгари" – 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
  • "Вегас" – "Анахайм" – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

К слову, накануне вингер "Юты" Келлер возглавил хит-парад звезд с дублем против "Рейнджерс".

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