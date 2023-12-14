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Нападник "Вінніпега" з дублями шайб і асистів став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Лос-Анджелес, Четвер 14 грудня 2023 10:58
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Нападник "Вінніпега" з дублями шайб і асистів став головною зіркою вечора НХЛ: відео Фото: Ніколай Елерс став нічним жахом "Кінгз" (idahostatejournal.com)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив вінгера "Вінніпег Джетс" Ніколая Елерса першою зіркою ігрового вечора регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

27-річний данець найбільше доклався до виїзної перемоги над "Лос-Анджелесом" (5:2). Він закинув дві шайби та двічі асистував партнерам по команді.

Елерс узявся до справи в другому періоді, коли "Джетс" вже "горіли" 0:2 після шайб Копітара та Лаферр'єра. Спершу він змістився до центральної зони та потужним пострілом влучив під поперечину. А далі данський нападник утік на побачення з воротарем і кинув під дальню стійку.

Згодом Елерс опанував роль асистента. Він допоміг відзначитися Шайфлі. А після шайби Віларді на початку третьої 20-хвилинки вінгер вивів того ж Шайфлі на порожні ворота в останній атаці.

До топ-трійки зірок також потрапили капітан "Піттсбурга" Сідні Кросбі та центрфорвард "Вінніпега" Гебріел Віларді. Лідер "Пінгвінз" набрав 3 пункти (2 шайби, 1 асист) та піднявся на 13-те місце за здобутими очками в історії ліги. Натомість другий до гола додав 3 результативні передачі.

Усі результати вечора в НХЛ:

Нападник &quot;Вінніпега&quot; з дублями шайб і асистів став головною зіркою вечора НХЛ: відео

До слова, напередодні вінгер "Вегаса" Стоун став першим героєм дня з переможним дублем проти "Калгарі".

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