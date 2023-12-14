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Нападающий "Виннипега" с дублями шайб и ассистов стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Лос-Анджелес, Четверг 14 декабря 2023 10:58
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Нападающий "Виннипега" с дублями шайб и ассистов стал главной звездой вечера НХЛ: видео Фото: Николай Элерс стал ночным кошмаром "Кингз" (idahostatejournal.com)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил вингера "Виннипег Джетс" Николая Элерса первой звездой игрового вечера регулярного первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

27-летний датчанин больше всего приложился к выездной победе над "Лос-Анджелесом" (5:2). Он забросил две шайбы и дважды ассистировал партнерам по команде.

Элерс взялся за дело во втором периоде, когда "Джетс" уже "горели" 0:2 после шайб Копитара и Лаферрьера. Сначала он сместился в центральную зону и мощным выстрелом попал под перекладину. А дальше датский нападающий убежал на свидание с вратарем и бросил под дальнюю штангу.

Впоследствии Элерс овладел ролью ассистента. Он помог отличиться Шайфли. А после шайбы Виларди в начале третьей 20-минутки вингер вывел того же Шайфли на пустые ворота в последней атаке.

В топ-тройку звезд также попали капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби и центрфорвард "Виннипега" Габриэль Виларди. Лидер "Пингвинз" оформил 3 пункта (2 шайбы, 1 ассист) и поднялся на 13-е место по набранным очкам в истории лиги. Зато второй к голу добавил 3 результативные передачи.

Все результаты вечера в НХЛ:

Нападающий &quot;Виннипега&quot; с дублями шайб и ассистов стал главной звездой вечера НХЛ: видео

К слову, накануне вингер "Вегаса" Стоун стал первым героем дня с победным дублем против "Калгари".

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