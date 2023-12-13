Капітан "Вегаса" з переможним дублем і асистами очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

Досвідчений вінгер став головною фігурою у переможному поєдинку проти "Калгарі" (5:4 ОТ). Він закинув дві шайби, зокрема відзначився в додатковій п'ятихвилинці, та віддав дві результативні передачі.

У дебюті відкрили рахунок "Флеймз" зусиллями Вігара, але "Вегас" відповів голом Стівенсона в більшості з асистом Стоуна. Натомість у другому періоді "Калгарі" забив двічі (Кадрі, Шаранговіч), а невадці закинули лише одну шайбу, коли Барбашев із центральної зони влучно кинув після передачі капітана. Сам Стоун зрівняв рахунок на старті третьої 20-хвилинки – у більшості він переграв голкіпера в ближньому бою.

Згодом Карлссон вивів "Голден Найтс" вперед. Однак, гості з канадської Альберти не здалися та перевели гру в овертайм із голом білоруса Шаранговіча. Та вже там Стоун оформив перемогу для "Вегаса", реалізувавши вихід 1 в 0 в контратаці.

До трійки зірок вечора також потрапили вінгер "Ванкувера" Брок Бесер і центрфорвард "Торонто" Остон Меттьюс. Перший оформив хет-трик у протистоянні з "Тампою-Бей" (4:1). Другий же закінчив із дублями шайб і асистів поєдинок проти "Нью-Йорк Рейнджерс" (7:3).

Усі результати вечора в НХЛ: