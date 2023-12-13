ua en ru
Ср, 13 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Капітан "Вегаса" з переможним дублем і асистами очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Лас-Вегас, Середа 13 грудня 2023 10:55
UA EN RU
Капітан "Вегаса" з переможним дублем і асистами очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео Фото: Марк Стоун щойно вирвав перемогу для "Голден Найтс" (facebook.com/vegasgoldenknights)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали крайнього нападника "Вегас Голден Найтс" Марка Стоуна найкращим виконавцем ігрового дня регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Досвідчений вінгер став головною фігурою у переможному поєдинку проти "Калгарі" (5:4 ОТ). Він закинув дві шайби, зокрема відзначився в додатковій п'ятихвилинці, та віддав дві результативні передачі.

У дебюті відкрили рахунок "Флеймз" зусиллями Вігара, але "Вегас" відповів голом Стівенсона в більшості з асистом Стоуна. Натомість у другому періоді "Калгарі" забив двічі (Кадрі, Шаранговіч), а невадці закинули лише одну шайбу, коли Барбашев із центральної зони влучно кинув після передачі капітана. Сам Стоун зрівняв рахунок на старті третьої 20-хвилинки – у більшості він переграв голкіпера в ближньому бою.

Згодом Карлссон вивів "Голден Найтс" вперед. Однак, гості з канадської Альберти не здалися та перевели гру в овертайм із голом білоруса Шаранговіча. Та вже там Стоун оформив перемогу для "Вегаса", реалізувавши вихід 1 в 0 в контратаці.

До трійки зірок вечора також потрапили вінгер "Ванкувера" Брок Бесер і центрфорвард "Торонто" Остон Меттьюс. Перший оформив хет-трик у протистоянні з "Тампою-Бей" (4:1). Другий же закінчив із дублями шайб і асистів поєдинок проти "Нью-Йорк Рейнджерс" (7:3).

Усі результати вечора в НХЛ:

Капітан &quot;Вегаса&quot; з переможним дублем і асистами очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

До слова, напередодні оборонець "Далласа" Хейсканен очолив хіт-парад зірок із трьома пунктами проти "Детройта".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛ хоккей
NEWS
Нічний удар балістики по Києву: фоторепортаж з місця подій
Нічний удар балістики по Києву: фоторепортаж з місця подій
DAILY
Транш, реформи та нові умови. Про що Україна домовилась з МВФ на 2024 рік
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Транш, реформи та нові умови. Про що Україна домовилась з МВФ на 2024 рік