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Нападник "Ванкувера" з покером проти фаворита став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Фото: Брок Бесер в обіймах Джей Ті Міллера (twitter.com/Canucks)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визнав вінгера "Ванкувер Кенакс" Брока Бесера першою зіркою ігрового дня регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

26-річний американець доклався до сенсаційного розгрому "Едмонтона" (8:1) на домашньому льоду. Він закинув чотири шайби воротарям "Ойлерз" Кемпбеллу та Скіннеру.

До справи Бесер узявся в середині стартового періоду, коли "Кенакс" вели після шайби Гарланда. Спершу нападник класно поцілив під дальню стійку з лівої зони вкидання. Ще двічі вінгер відзначився на старті другої 20-хвилинки – розібрався на добиванні після кидка Міллера та курйозно підставився під кидок Петтерссона в більшості.

На початку третього періоду Бесер закинув четверту шайбу. Цього разу він на "п'ятаку" завершив комбінацію за участі Гронека та Х'юза. Добили "Едмонтон" Петтерссон, Міллер і Джошуа.

До топ-трійки зірок також потрапили форвард "Чикаго" Коннор Бедард і зірка "Торонто" Остон Меттьюз. Переможець драфту-2023 першою у кар'єрі шайбою не врятував від поразки "Бостону" (1:3). Тим часом другий оформив хет-трик у перестрілці з "Монреалем" (6:5 Б).

Усі результати вечора в НХЛ:

 

До слова, раніше склали рейтинг найоплачуваніших гравців НХЛ із Овєчкіним на чолі.

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