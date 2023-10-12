Нападающий "Ванкувера" с покером против фаворита стал главной звездой вечера НХЛ: видео

26-летний американец приложился к сенсационному разгрому "Эдмонтона" (8:1) на домашнем льду. Он забросил четыре шайбы вратарям "Ойлерз" Кэмпбеллу и Скиннеру.

К делу Бесер приступил в середине стартового периода, когда "Кэнакс" вели после шайбы Гарланда. Сначала нападающий классно попал под дальнюю штангу из левой зоны вбрасывания. Еще дважды вингер отличился на старте второй 20-минутки – разобрался на добивании после броска Миллера и курьезно подставился под бросок Петтерссона в большинстве.

В начале третьего периода Бесер забросил четвертую шайбу. В этот раз он на "пятаке" завершил комбинацию с участием Гронека и Хьюза. Добили "Эдмонтон" Петтерссон, Миллер и Джошуа.

В топ-тройку звезд также попали форвард "Чикаго" Коннор Бедард и звезда "Торонто" Остон Мэттьюз. Победитель драфта-2023 первой в карьере шайбой не спас от поражения "Бостону" (1:3). Тем временем второй оформил хет-трик в перестрелке с "Монреалем" (6:5 Б).

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