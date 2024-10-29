ua en ru
Вт, 29 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нападник "Торонто" з хет-триком став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Вінніпег, Вівторок 29 жовтня 2024 10:58
UA EN RU
Нападник "Торонто" з хет-триком став головною зіркою вечора НХЛ: відео Фото: Макс Пачіоретті та Джон Таварес набрали 6 пунктів на двох (rds.ca)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали центрфорварда "Торонто Мейпл Ліфс" Джона Тавареса найкращим виконавцем ігрового дня регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Досвідчений канадець неабияк доклався до виїзної перемоги над "Вінніпегом" (6:4). Він тричі розписався у воротах "Джетс" та оформив 12-й хет-трик у кар'єрі.

Саме Таварес відкрив рахунок із "п'ятака" в середині першого періоду. Згодом Нюландер із центральної зони подвоїв перевагу "Мейпл Ліфс", а на старті другої 20-хвилинки Найз і Райллі довели рахунок до розгромного. Проте, "Вінніпег" спробував повернутися з дублем Коннора в більшості.

Повернув "Торонто" впевненість Таварес, який розібрався в метушні перед воротами господарів. "Джетс" билися до останнього – в третьому періоді відзначилися Шайфлі та Віларді. Та останнє слово було за досвідченим канадцем "Мейпл Ліфс", який відправив "диск" у порожні ворота.

До трійки зірок вечора також потрапили форвард "Флориди" Александер Барков і нападник "Нешвілл" Стівен Стемкос. Перший закинув шайбу та віддав передачу в перемозі над "Баффало" (5:2). Натомість другий оформив два асисти проти "Тампи-Бей" (2:3 ОТ).

Усі результати вечора в НХЛ:

Нападник &quot;Торонто&quot; з хет-триком став головною зіркою вечора НХЛ: відео

До слова, напередодні форвард "Едмонтона" Драйзайтль став головним героєм із дублем проти "Детройта".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛ Хокей
NEWS
Жертви, поранені та багато руйнувань. Що відомо про нічну атаку на міста України
Жертви, поранені та багато руйнувань. Що відомо про нічну атаку на міста України
DAILY
Демограф Олександр Гладун: Треба визнати, що нас в країні після війни буде 30 мільйонів
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Демограф Олександр Гладун: Треба визнати, що нас в країні після війни буде 30 мільйонів