Форвард "Едмонтона" з переможним дублем очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

Німець зіграв провідну роль у непростій перемозі над "Детройтом" (3:2 ОТ). Він закинув дві шайби, зокрема в додатковій п'ятихвилинці, та асистував партнеру по команді.

"Ред Вінгз" повели в рахунку в дебюті, коли Комфер кинув у дотик після передачі з-за воріт. "Нафтовики" відігралися в середині другого періоду, коли Драйзайтль відзначився з нульового кута. Однак, майже відразу Копп відновив перевагу "Детройта".

"Едмонтон" повернувся у гру в середині третьої 20-хвилинки. Це Драйзайтль від борту віддав назад на Бушара, а той потужним кидком із дистанції влучив у ближній кут. Нарешті в овертаймі сам німецький форвард на "п'ятаку" замкнув простріл Екгольма.

До трійки зірок вечора також потрапили вінгер "Нью-Джерсі" Стефан Нейсен і форвард "Колорадо" Кейсі Міттелстадт. Перший оформив дубль в розгромі "Анахайма" (6:2). Натомість другий віддав 3 результативні передачі в перестрілці з "Оттавою" (5:4).

Усі результати вечора в НХЛ: