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Нападающий "Торонто" с хет-триком стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Виннипег, Вторник 29 октября 2024 10:58
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Нападающий "Торонто" с хет-триком стал главной звездой вечера НХЛ: видео Фото: Макс Пачиоретти и Джон Таварес набрали 6 пунктов на двоих (rds.ca)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги выбрали центрфорварда "Торонто Мейпл Лифс" Джона Тавареса лучшим исполнителем игрового дня регулярного первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Опытный канадец изрядно приложился к выездной победе над "Виннипегом" (6:4). Он трижды расписался в воротах "Джетс" и оформил 12-й хет-трик в карьере.

Именно Таварес открыл счет с"пятака" в середине первого периода. Впоследствии Нюландер из центральной зоны удвоил преимущество "Мейпл Лифс", а на старте второй 20-минутки Найз и Райлли довели счет до разгромного. Тем не менее, "Виннипег" попытался вернуться с дублем Коннора в большинстве.

Вернул "Торонто" уверенность Таварес, разобравшийся в суматохе перед воротами хозяев. "Джетс" сражались до последнего – в третьем периоде отличились Шайфли и Виларди. Но последнее слово было за опытным канадцем "Мейпл Лифс", отправившим "диск" в пустые ворота.

В тройку звезд вечера также попали форвард "Флориды" Александер Барков и нападающий "Нэшвилл" Стивен Стэмкос. Первый забросил шайбу и отдал передачу в победе над "Баффало" (5:2). Второй же оформил два ассиста против "Тампы-Бэй" (2:3 ОТ).

Все результаты вечера в НХЛ:

Нападающий &quot;Торонто&quot; с хет-триком стал главной звездой вечера НХЛ: видео

К слову, накануне форвард "Эдмонтона" Драйзайтль стал главным героем с дублем против "Детройта".

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