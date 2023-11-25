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Нападник "Тампи-Бей" з дублем і букетом асистів топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Фото: Нікіта Кучеров (у центрі) набрав 6 пунктів у Північній Кароліні (twitter.com/TBLightning)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали правого вінгера "Тампи-Бей Лайтнінг" Нікіту Кучерова найкращим виконавцем ігрового дня регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

Російський нападник найбільше доклався до розгрому "Кароліни" (8:2) на виїзді. Він закинув дві шайби та віддав 4 результативні передачі.

У першому періоді "Гаррікейнз" повели завдяки голу Нейсена, та в другій 20-хвилинці "Лайтнінг" відповіли трьома шайбами поспіль. Кучеров асистував Стемкосу та Пойнту, а між ними відзначився і сам – кидком у дотик із правої зони. Господарі підібралися ближче після шайби Бантінга.

Та у фінальному періоді "Тампа-Бей" фактично знищила "Кароліну". Кучеров знову двічі асистував – Хейглу та Пойнту. А ще закинув шайбу під завісу зустрічі, коли влаштував сольний прохід у контратаці та впевнено переграв Раанту.

До трійки зірок вечора також потрапили воротар "Вінніпега" Коннор Хеллібак і центрфорвард "Тампи-Бей" Брейден Пойнт. Перший шатаутом із 32-ма сейвами допоміг здолати "Флориду" (3:0). Натомість другий оформив хет-трик і два асисти проти "Кароліни".

Усі результати вечора в НХЛ:

 

До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

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