Нападник "Тампи-Бей" з дублем і букетом асистів топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Російський нападник найбільше доклався до розгрому "Кароліни" (8:2) на виїзді. Він закинув дві шайби та віддав 4 результативні передачі.

У першому періоді "Гаррікейнз" повели завдяки голу Нейсена, та в другій 20-хвилинці "Лайтнінг" відповіли трьома шайбами поспіль. Кучеров асистував Стемкосу та Пойнту, а між ними відзначився і сам – кидком у дотик із правої зони. Господарі підібралися ближче після шайби Бантінга.

Та у фінальному періоді "Тампа-Бей" фактично знищила "Кароліну". Кучеров знову двічі асистував – Хейглу та Пойнту. А ще закинув шайбу під завісу зустрічі, коли влаштував сольний прохід у контратаці та впевнено переграв Раанту.

До трійки зірок вечора також потрапили воротар "Вінніпега" Коннор Хеллібак і центрфорвард "Тампи-Бей" Брейден Пойнт. Перший шатаутом із 32-ма сейвами допоміг здолати "Флориду" (3:0). Натомість другий оформив хет-трик і два асисти проти "Кароліни".

Усі результати вечора в НХЛ: