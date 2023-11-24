Зустріч Гвардіоли з Клоппом, фінал MotoGP і Дербі Італії: анонс вихідних у спорті

Гучне протистояння "Ліверпуля" і "Манчестер Сіті" в чемпіонаті Англії, останні в 2024 році етапи Формули-1 та еліти мотоперегонів, принципова битва туринського "Ювентуса" та міланського "Інтера", а також перша зустріч Дем'єна Лілларда з колишньою командою відбудуться в прийдешній вікенд.

"Манчестер Сіті" – "Ліверпуль"

25 листопада, 14:30, Манчестер, "Етіхад", телетрансляція на Setanta Sports

Хосеп Гвардіола та Юрген Клопп за останні 5 років кілька разів потішили публіку виснажливими чемпіонськими перегонами. Схоже, їхні команди запланували щось подібне й на сезон 2023/24. Наразі "Манчестер Сіті" в лідерах випереджає "Ліверпуль" всього на пункт. Неподалік й інші претенденти на титул, тож кожне набране очко (краще – три) на вагу золота. У всіх значеннях слова.

Гран-прі Абу-Дабі

26 листопада, 15:00, Абу-Дабі, "Яс-Маріна", телетрансляція на Setanta Sports+

Давно позбавлений чемпіонської інтриги сезон Формули-1. Утім, залишається відкритим питання щодо рівня домінування Макса Ферстаппена. Нідерландець наче з тієї приказки про футбол і німців – стартувати першим у перегонах може будь-хто, а перемагає пілот "Ред Булла". Триразовий чемпіон світу виграв 18 гран-прі цьогоріч (із 21-го), а траса в Абу-Дабі зігріває спогодами про перший титул.

Фото: Макс Ферстаппен (праворуч) приїхав до ОАЕ в хорошому настрої (redbullcontentpool.com)

Мото Гран-прі Валенсії

26 листопада, 16:00, Честе, Траса імені Рікардо Тормо, телетрансляція на каналі "Перший автомобільний"

Зате досі двійко пілотів претендентують на чемпіонство в MotoGP. Щоправда, перед останнім етапом маятник хитнувся в бік чинного чемпіона Франческо Баньяї. Гонщик "Дукаті" фінішував другим у Катарі, а от його конкурент Хорхе Мартін ("Прамак") завершив перегони лише десятим. Тепер шанси останнього на титул суто математичні. Та в спорті все можливо...

"Ювентус" – "Інтер"

26 листопада, 21:45, Турин, "Альянц Стедіум", трансляція на MEGOGO

До рівноваги повертається Серії А. На Скудетто знову дует звичних претендентів – "Ювентус" та "Інтер". Міланці виглядають фаворитом, оскільки Сімоне Індзагі отримав у розпорядження збалансований кадрово колектив. Натомість Массіміліано Аллегрі в свій другий прихід до "б'янконері" робить ставку на організацію. Дербі д'Італія буде тренерською битвою двох прихильників 3-5-2.

Фото: "Нерадзуррі" йдуть в лідерах чемпіонату Італії (facebook.com/Inter)

"Мілуокі" – "Портленд"

26 листопада, 22:30, Мілуокі, "Файсерв Форум", телетрансляція на Setanta Sports

Вітчизняні поціновувачі "кошиківки" в прийнятний час на власні очі зможуть побачити в ділі одного з претендентів на титул НБА. "Мілуокі" влітку посилився Дем'єном Ліллардом і попрямував до третього чемпіонства в історії. Новачок-плеймейкер уперше зустрінеться з рідною командою, якій віддав 11 сезонів. Щоправда, пішов із "Портленда" американець не без скандалу...