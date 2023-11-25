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Нападающий "Тампы-Бэй" с дублем и букетом ассистов топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Фото: Никита Кучеров (в центре) набрал 6 пунктов в Северной Каролине (twitter.com/TBLightning)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги выбрали правого вингера "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никиту Кучерова лучшим исполнителем игрового дня регулярного первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

 

Российский нападающий больше всего приложился к разгрому "Каролины" (8:2) на выезде. Он забросил две шайбы и отдал четыре результативных передачи.

В первом периоде "Харрикейнз" повели благодаря голу Нейсена, и во второй 20-минутке "Лайтнинг" ответили тремя шайбами подряд. Кучеров ассистировал Стэмкосу и Пойнту, а между ними отличился и сам – броском в касание из правой зоны. Хозяева подобрались поближе после шайбы Бантинга.

Но в финальном периоде "Тампа-Бэй" фактически уничтожила "Каролину". Кучеров снова дважды ассистировал – Хэйглу и Пойнту. А еще забросил шайбу под занавес встречи, когда устроил сольный проход в контратаке и уверенно переиграл Раанту.

В тройку звезд вечера также попали вратарь "Виннипега" Коннора Хеллебайк и центрфорвард "Тампы-Бэй" Брейден Пойнт. Первый шатаутом с 32-мя сэйвами помог одолеть "Флориду" (3:0). В свою очередь второй оформил хет-трик и два ассиста против "Каролины".

Все результаты вечера в НХЛ:

 

К слову, ранее подготовили анонс главных спортивных событий субботы и воскресенья.

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