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Нападающий "Миннесоты" с хет-триком стал главной звездой вечера НХЛ: видео

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Миннесота, Суббота 17 декабря 2022 11:06
Нападающий "Миннесоты" с хет-триком стал главной звездой вечера НХЛ: видео Фото: Матс Цуккарелло набрал 4 пункта против "Чикаго Блэкхокс" (espn.com)
Автор: Антон Федорцив

Вингер "Миннесоты Уайлд" Матс Цуккарелло с тремя заброшенными шайбами стал лучшим игроком очередного игрового дня в Национальной хоккейной лиге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Норвежец открыл счет на 5-й минуте поединка против "Чикаго". Капризов передачей из правой зоны вбрасывания вывел ветерана на ворота, так что ему осталось лишь подставить клюшку. На старте второго периода Цуккарелло отблагодарил россиянина своим ассистом.

А под занавес второй 20-й минутки скандинав завершил комбинацию "Уайлд" в большинстве, оформив бросок из левой зоны вбрасывания после паса Болди. Добил чикагцев левый нападающий "Миннесоты" в финальные минуты, когда отправил шайбу в пустые ворота "Блэкхокс" (4:1).

Для Цуккарелло этот хеттрик стал первым с 2015 года. Тогда он еще защищал цвета "Нью-Йорк Рейнджерс". В нынешнем сезоне норвежский хоккеист набрал 34 очка по системе гол+пас (13 шайб, 21 передача).

В топ-3 звезд вечера также попали нападающий "Сент-Луиса" Джордан Кайру и вингер "Аризоны" Клейтон Келлер. Первый дублем приложился к выездной победе над "Калгари" (5:2). Второй же забросил две шайбы "Нью-Йорк Айлендерс" (5:4).

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