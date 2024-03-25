Нападник "Колорадо" з переможним дублем став головною зіркою вечора НХЛ: відео

28-річний канадець став ключовою фігурою у непростій перемозі над "Піттсбургом" (5:4 ОТ). Він закинув дві шайби, зокрема і в додатковій п'ятихвилинці, та віддав результативну передачу.

До середини другого періоду "Пінгвінз" повністю домінували на майданчику. Гості встигли закинути чотири шайби без відповіді зусиллями Пулюярві, Раст, Кросбі та Жозеф. Утім, "Евеланш" прийшли до тями ще до третьої 20-хвилинки – Вокер і Тренін скоротили відставання.

На старті третього періоду Друан влучним кидком із правої зони завершив атаку "Колорадо". Натомість Маккіннон за лічені хвилини до сирени закинув четверту шайбу та перевів поєдинок в овертайм. А вже там Друан утік на побачення з Нєдєльковічем і переграв того з "п'ятака".

До топ-трійки зірок також потрапили нападник "Флориди" Сем Райнхарт і воротар "Вашингтона" Чарлі Ліндгрен. Перший оформив дубль і результативну передачу в протистоянні зі "Філадельфією" (4:1). Натомість другий парирував 27 кидків і завершив шатаутом матч проти "Вінніпега" (3:0).

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