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Нападающий "Колорадо" с победным дублем стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Фото: Джонатан Друан (крайний справа) стал создателем камбека "Эвеланш" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил вингера "Колорадо Эвеланш" Джонатана Друана первой звездой игрового вечера регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

 

28-летний канадец стал ключевой фигурой в непростой победе над "Питтсбургом" (5:4 ОТ). Он забросил две шайбы, в том числе и в дополнительной пятиминутке, и отдал результативную передачу.

К середине второго периода "Пингвинз" полностью доминировали на площадке. Гости успели забросить четыре шайбы без ответа усилиями Пулюярви, Раста, Кросби и Жозефа. Впрочем, "Эвеланш" пришли в себя еще до третьей 20-минутки – Уокер и Тренин сократили отставание.

На старте третьего периода Друан точным броском из правой зоны завершил атаку "Колорадо". Зато Маккиннон за считанные минуты до сирены забросил четвертую шайбу и перевел поединок в овертайм. А уж там Друан сбежал на свидание с Недельковичем и переиграл того с "пятака".

В топ-тройку звезд также попали нападающий "Флориды" Сэм Райнхарт и вратарь "Вашингтона" Чарли Линдгрен. Первый оформил дубль и результативную передачу в противостоянии с "Филадельфией" (4:1). Второй же парировал 27 бросков и завершил шатаутом матч против "Виннипега" (3:0).

Все результаты вечера в НХЛ:

 

К слову, накануне форвард "Сент-Луиса" Кайру возглавил хит-парад звезд с хет-триком против "Миннесоты".

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