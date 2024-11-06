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Нападник "Калгарі" з переможним дублем очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Монреаль, Середа 06 листопада 2024 10:13
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Нападник "Калгарі" з переможним дублем очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео Фото: Метт Коронато врятував "Флеймз" (x.com/NHLFlames)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив вінгера "Калгарі Флеймз" Метта Коронато першою зіркою ігрового дня регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

21-річний американець вирішив долю протистояння з "Монреалем" (2:1 ОТ). Він закинув дві шайби, зокрема й переможну в додатковій п'ятихвилинці.

"Флеймз" повели в рахунку на початку другого періоду, коли Зарі зіграв на добиванні з центральної зони. "Канадієнс" відігралися під завісу відрізку – самотній Галлахер реалізував більшість зі зони перед воротами. А на початку третьої 20-хвилинки "Монреаль" вийшов вперед зусиллями Армії, який у меншості завершив атаку 2 в 1.

Та далі до справи взявся Коронато. У затяжній атаці "Калгарі" він класно кинув під дальню стійку з лівої зони та перевів матч в овертайм. А вже там опинився в обіймах партнерів по команді за лічені секунди, коли виграв силову боротьбу та влучно кинув шайбу повз Монтембо.

До трійки зірок вечора також потрапили голкіпер "Торонто" Ентоні Столарз і форвард "Колорадо" Нейтан Маккіннон. Воротар виконав 29 сейвів і оформив шатаут у протистоянні з "Бостоном" (4:0). Натомість бомбардир віддав 5 результативних передач у перемозі над "Сіетлом" (6:3).

Усі результати вечора в НХЛ:

Нападник &quot;Калгарі&quot; з переможним дублем очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

До слова, напередодні голкіпер "Нью-Джерсі" Аллен став головним героєм дня зі шатаутом проти "Едмонтона".

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