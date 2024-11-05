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Резервний воротар "Нью-Джерсі" з шатаутом став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Едмонтон, Вівторок 05 листопада 2024 10:59
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Резервний воротар "Нью-Джерсі" з шатаутом став головною зіркою вечора НХЛ: відео Фото: Джейк Аллен зупинив лінію атаки "Ойлерз" (x.com/NJDevils)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали голкіпера "Нью-Джерсі Девілз" Джейка Аллена найкращим виконавцем суперкороткого ігрового дня регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Канадський страж воріт забезпечив "Девілз" упевнену перемогу над "Едмонтоном" (3:0). Голами відзначилися Нейсен, Братт і Маєр.

Аллен виконав 31 сейв. Відсоток узятих кидків прогнозовано склав 100%. У нинішньому сезоні він вдруге залишив ворота сухими. До того ж, Аллен провів 5 матчів проти десяти в Якоба Маркстрьома (1 шатаут).

34-річний канадець проводить перший повний сезон у Ньюарку. Він перебрався до лав "Нью-Джерсі" на початку березня. У минулій кампанії найбільше поєдинків у воротах "Девілз" зіграли Ванечек (32) і Доус (21).

До трійки зірок вечора також потрапили вінгер "Нью-Джерсі" Єспер Братт і воротар "Лос-Анджелеса" Дарсі Кемпер. Перший закинув шайбу та оформив асист у протистоянні з "Едмонтоном". Натомість другий парирував 16 кидків і не пропустив жодної шайби проти "Нешвілла" (3:0).

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Нешвілл" – "Лос-Анджелес" – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
  • "Едмонтон" – "Нью-Джерсі" – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

До слова, напередодні нападник "Кароліни" Нечас очолив хіт-парад зірок із трьома пунктами проти "Вашингтона".

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