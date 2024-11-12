Нападник "Далласа" з шайбою і букетом асистів очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Канадець відіграв провідну роль у розгромі "Піттсбурга" (7:1). Він закинув шайбу та віддав 4 результативні передачі.

Марчмент узяв участь в гольовій комбінації, що завершилася шайбою Дюшена в дебюті. А після гола Станковена сам реалізував вихід на Бломквіста. Потім він віддав поперечну передачу на Хейсканена. Згодом оборонець оформив дубль.

Під завісу першого періоду Марчмент у більшості результативно вивів Сегіна на ворота. У другій 20-хвилинці "Пінгвінз" розмочили рахунок зусиллями Бовільє. Та у фінальному періоді останнє слово було за "Старз" – Марчмент і Дюшен за чисельної переваги допомогли відзначитися Джонстону.

До трійки зірок вечора також потрапили форвард "Монреаля" Нік Сузукі та вінгер "Філадельфії" Матвєй Мічков. Перший оформив дублі шайб і передач у протистоянні з "Баффало" (7:5). Другий же відзначився голом і віддав асист у непростій перемозі над "Сан-Хосе" (4:3 Б).

Усі результати вечора в НХЛ: