Воротар "Сан-Хосе" з першим шатаутом сезону став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

Канадський страж воріт допоміг "Шаркс" здобути мінімальну перемогу над "Нью-Джерсі". Єдину шайбу в поєдинку під завісу першого періоду оформив Штурм.

Блеквуд зробив 44 сейви. Прогнозовано відсоток парируваних кидків воротаря склав 100%. У нинішньому сезоні для нього цей шатаут став прем'єрним. Коефіцієнт надійності канадця покращився до 3.70 пункта (9 матчів).

Блеквуд розпочав другу кампанію у кольорах "Сан-Хосе" після переходу з "Нью-Джерсі". За весь минулий сезон він лише двічі не пропустив у регулярній першості (44 поєдинки). Тепер він конкуруватиме за місце між стійками воріт із чехом Вітеком Ванечеком.

До трійки зірок вечора також потрапили форвард "Чикаго" Філіпп Курашев і воротар "Анахайма" Джон Гібсон. Перший закинув переможну шайбу в протистоянні з "Міннесотою" (1:0 ОТ). Натомість другий оформив 38 сейвів проти "Коламбуса" (4:2).

Усі результати вечора в НХЛ: