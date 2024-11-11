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Воротар "Сан-Хосе" з першим шатаутом сезону став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Ньюарк, Понеділок 11 листопада 2024 10:29
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Воротар "Сан-Хосе" з першим шатаутом сезону став головною зіркою вечора НХЛ: відео Фото: Маккензі Блеквуд зупинив лінію атаки "Девілз" (x.com/SanJoseSharks)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали голкіпера "Сан-Хосе Шаркс" Маккензі Блеквуда найкращим виконавцем короткого ігрового дня регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Канадський страж воріт допоміг "Шаркс" здобути мінімальну перемогу над "Нью-Джерсі". Єдину шайбу в поєдинку під завісу першого періоду оформив Штурм.

Блеквуд зробив 44 сейви. Прогнозовано відсоток парируваних кидків воротаря склав 100%. У нинішньому сезоні для нього цей шатаут став прем'єрним. Коефіцієнт надійності канадця покращився до 3.70 пункта (9 матчів).

Блеквуд розпочав другу кампанію у кольорах "Сан-Хосе" після переходу з "Нью-Джерсі". За весь минулий сезон він лише двічі не пропустив у регулярній першості (44 поєдинки). Тепер він конкуруватиме за місце між стійками воріт із чехом Вітеком Ванечеком.

До трійки зірок вечора також потрапили форвард "Чикаго" Філіпп Курашев і воротар "Анахайма" Джон Гібсон. Перший закинув переможну шайбу в протистоянні з "Міннесотою" (1:0 ОТ). Натомість другий оформив 38 сейвів проти "Коламбуса" (4:2).

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Нью-Джерсі" – "Сан-Хосе" – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
  • "Чикаго" – "Міннесота" – 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
  • "Анахайм" – "Коламбус" – 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

До слова, напередодні воротар "Рейнджерс" Квік очолив хіт-парад зірок із шатаутом проти "Детройта".

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