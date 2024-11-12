Нападающий "Далласа" с шайбой и букетом ассистов возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Канадец сыграл ведущую роль в разгроме "Питтсбурга" (7:1). Он забросил шайбу и отдал четыре результативных передачи.

Марчмент принял участие в голевой комбинации, завершившейся шайбой Дюшена в дебюте. А после гола Станковена сам реализовал выход на Бломквиста. Затем он отдал поперечную передачу на Хэйсканена. Впоследствии защитник оформил дубль.

Под занавес первого периода Марчмент в большинстве результативно вывел на ворота Сегина. Во второй 20-минутке "Пингвинз" размочили счет усилиями Бовилье. Но в финальном периоде последнее слово было за "Старз" – Марчмент и Дюшен при численном преимуществе помогли отличиться Джонстону.

В тройку звезд вечера также попали форвард "Монреаля" Ник Сузуки и вингер "Филадельфии" Матвей Мичков. Первый оформил дубли шайб и передач в противостоянии с "Баффало" (7:5). Второй же отличился голом и отдал ассист в непростой победе над "Сан-Хосе" (4:3 Б).

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