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Нападник "Бостона" з дублем став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Фото: Давід Пастрняк закинув "Оттаві" дві шайби (facebook.com/NHLBruins)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визнав вінгера "Бостон Брюїнз" Давіда Пастрняка найкращим виконавцем ігрового дня регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Крайній нападник збірної Чехії всерйоз доклався до перемоги над "Оттавою" на домашньо льоду. Вінгер закинув по одній шайбі в другому та третьому періодах протистояння зі "сенаторами".

У стартовій 20-хвилинці команди обмінялися голами – на шайбу Дебрюска від "Оттави" відповів Жиру. А під завісу другого періоду Пастрняк отримав передачу в лівій зоні вкидання і класним ударом пробив Мандолезе. У середині ж фінального періоду він ефектно реалізував вихід 1 в 0 у контратаці "Брюїнз".

Завдяки перемозі "Бостон" зміцнив лідерство в Атлантичному дивізіоні. Команда Пастрняка набрала 91 очко та вже на 15 пунктів випереджає "Торонто". Натомість "Оттава" тут лише на 7-й сходинці з 6-очковим відставанням від зони плей-офф.

До топ-3 зірок також потрапили два воротарі – Ілья Сорокін із "Нью-Йорк Айлендерс" і Коннор Хеллібак ("Вінніпег"). Перший виконав 44 сейви та допоміг переграти "Піттсбург" на виїзді. Натомість другий парирував 50 ударів під час успішного візиту в гості до "Рейнджерс".

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Бостон" – "Оттава" – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
  • "Флорида" – "Анахайм" – 4:3 ОТ (0:2, 2:0, 1:1, 1:0)
  • "Калгарі" – "Філадельфія" – 3:4 (0:1, 1:2, 2:1)
  • "Сан-Хосе" – "Сіетл" – 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
  • "Піттсбург" – "Айлендерс" – 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)
  • "Рейнджерс" – "Вінніпег" – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

До слова, напередодні вінгер "Чикаго" Кейн опинився нагорі підбірки найкращих хокеїстів із хет-триком.

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