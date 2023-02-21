Нападник "Бостона" з дублем став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Крайній нападник збірної Чехії всерйоз доклався до перемоги над "Оттавою" на домашньо льоду. Вінгер закинув по одній шайбі в другому та третьому періодах протистояння зі "сенаторами".

У стартовій 20-хвилинці команди обмінялися голами – на шайбу Дебрюска від "Оттави" відповів Жиру. А під завісу другого періоду Пастрняк отримав передачу в лівій зоні вкидання і класним ударом пробив Мандолезе. У середині ж фінального періоду він ефектно реалізував вихід 1 в 0 у контратаці "Брюїнз".

Завдяки перемозі "Бостон" зміцнив лідерство в Атлантичному дивізіоні. Команда Пастрняка набрала 91 очко та вже на 15 пунктів випереджає "Торонто". Натомість "Оттава" тут лише на 7-й сходинці з 6-очковим відставанням від зони плей-офф.

До топ-3 зірок також потрапили два воротарі – Ілья Сорокін із "Нью-Йорк Айлендерс" і Коннор Хеллібак ("Вінніпег"). Перший виконав 44 сейви та допоміг переграти "Піттсбург" на виїзді. Натомість другий парирував 50 ударів під час успішного візиту в гості до "Рейнджерс".

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