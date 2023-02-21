Нападающий "Бостона" с дублем стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Крайний нападающий сборной Чехии всерьез приложился к победе над "Оттавой" на домашнем льду. Вингер забросил по одной шайбе во втором и третьем периодах противостояния с "сенаторами".

В стартовой 20-минутке команды обменялись голами – на шайбу Дебрюска от "Оттавы" ответил Жиру. А под занавес второго периода Пастрняк получил передачу в левой зоне вбрасывания и классным ударом пробил Мандолезе. В середине ж финального периода он эффектно реализовал выход 1 в 0 в контратаке "Брюинз".

Благодаря победе "Бостон" укрепил лидерство в Атлантическом дивизионе. Команда Пастрняка набрала 91 очко и уже на 15 пунктов опережает "Торонто". В свою очередь "Оттава" здесь лишь на 7-й строчке с 6-очковым отставанием от зоны плей-офф.

В топ-3 звезд также попали два вратаря – Илья Сорокин из "Нью-Йорк Айлендерс" и Коннор Хеллибак ("Виннипег"). Первый исполнил 44 сэйва и помог переиграть "Питтсбург" на выезде. Второй же парировал 50 ударов во время успешного визита в гости к "Рейнджерс".

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