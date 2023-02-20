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Вінгер "Чикаго" з хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

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Чикаго, Понеділок 20 лютого 2023 10:19
Вінгер "Чикаго" з хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео Фото: Патрік Кейн забезпечив перемогу над "Торонто" (chicagotribune.com)
Автор: Антон Федорців

Найкращим виконавцем ігрового дня в Національній хокейній лізі визнаний альтернативний капітан "Чикаго Блекгокс" Патрік Кейн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Досвідчений крайній нападник відіграв провідну роль у домашній перемозі над "Торонто Мейпл Ліфс" (5:3). Американець закинув три шайби та віддав результативну передачу.

Саме Кейн відкрив рахунок у середині стартового періоду. Він увірвався до лівої зони вкидання і потужним кидком у дальній кут пробив Самсонова. Ще двічі вінгер відзначився у другій 20-хвилинці – з центральної зони відправив шайбу поміж щитків воротаря, а потім на добиванні проштовхнув "диск" за лінію.

Перемога чикагців не змінила турнірного становища команд. "Блекгокс" залишилися безнадійним аутсайдером Центрального дивізіону. Натомість "Торонто" зберіг 2-ге місце в Атлантичному дивізіоні.

Доповнили топ-трійку зірок центрфорвард "Нью-Джерсі" Доусон Мерсер і зірка "Колорадо" Джей Ті Комфер. Перший оформив дубль у домашньому поєдинку проти "Вінніпега". Натомість другий закинув шайбу та віддав 3 асисти в протистоянні з "Едмонтоном".

Усі результати вечора в НХЛ:

Вінгер &quot;Чикаго&quot; з хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

До слова, напередодні форвард "Нью-Джерсі" Гішір очолив топ-3 зірок із чотирма набраними пунктами.

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