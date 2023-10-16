Нападник "Анахайма" з прем'єрним хет-триком став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визнав вінгера "Анахайм Дакс" Френка Ватрано першою зіркою чергового ігрового дня регулярного чемпіонату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.
Американець трьома шайбами доклався до яскравої перемоги над "Кароліною" (6:3) на домашньому льоду. Двічі "Гаррікейнз" пропустили в порожні ворота, коли випустили шостого польового, щоб відігратися.
Після гола Карріка Ватрано відзначився влучним кидком у "будиночок" воротарю з правої зони у середині першого періоду. Після обміну шайбами нападник оформив другий гол – отримав передачу Строума з-за воріт і розібрався з Раантою. А за 69 секунд до фінальної сирени американський вінгер поставив крапку пострілом у незахищену рамку з лівої зони вкидання.
Для Ватрано хет-трик на льоду "Хонда-Центру" став першим у кар'єрі. До лав "Анахайма" він перебрався торік у статусі вільного агента. Контракт американця з каліфорнійцями на суму 10,95 млн доларів розрахований на 3 роки.
До топ-трійки зірок також потрапили нападник "Оттави" Брейді Ткачук і вінгер "Кароліни" Теуво Терявяйнен. Перший оформив дубль і додав асист у протистоянні з "Тампою-Бей" (5:2). Натомість фін закинув дві шайби та до останнього тримав інтригу з "Дакс".
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