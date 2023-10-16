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Нападающий "Анахайма" с премьерным хет-триком стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Фото: Фрэнк Ватрано в ретроформе "Дакс" отличился трижды (nhl.com)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги признал вингера "Анахайм Дакс" Фрэнка Ватрано первой звездой очередного игрового дня регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

 

Американец тремя шайбами приложился к яркой победе над "Каролиной" (6:3) на домашнем льду. Дважды "Харрикейнз" пропустили в пустые ворота, когда выпустили шестого полевого, чтобы отыграться.

После гола Каррика Ватрано отличился точным броском в "домик" вратарю из правой зоны в середине первого периода. После обмена шайбами нападающий оформил второй гол – получил передачу Строума из-за ворот и разобрался с Раантой. А за 69 секунд до финальной сирены американский вингер поставил точку выстрелом в незащищенную рамку из левой зоны вбрасывания.

Для Ватрано хет-трик на льду "Хонда-Центра" стал первым в карьере. В ряды "Анахайма" он перебрался в прошлом году в статусе свободного агента. Контракт американца с калифорнийцами на сумму 10,95 млн долларов рассчитан на 3 года.

В топ-тройку звезд также попали нападающий "Оттавы" Брэди Ткачук и вингер "Каролины" Теуво Терявяйнен. Первый оформил дубль и добавил ассист в противостоянии с "Тампой-Бэй" (5:2). Зато финн забросил две шайбы и до последнего держал интригу с "Дакс".

Все результаты вечера в НХЛ:

  • "Оттава" – "Тампа-Бэй" – 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)
  • "Анахайм" – "Каролина" – 6:3 (3:0, 1:1, 2:2)

К слову, ранее составили рейтинг самых оплачиваемых игроков НХЛ с Овечкиным во главе.

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