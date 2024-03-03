Напади на перехожих в Івано-Франківську: серед підозрюваних 16-річний юнак

Правоохоронці встановили двох молодиків, які нападали на людей на вулицях Івано-Франківська.

"Один з учасників хуліганства, 16-річний хлопець, разом із своїми законними представниками уже доставлений до місцевого управління поліції, де дає визнавальні пояснення... Учасником жодних молодіжних рухів затриманий не є, а його батько - чинний військовий ЗСУ, доброволець", - розповіли в поліції.

Йому вже оголосили про підозру у хуліганстві, а також вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Місцеперебування другого учасника банди наразі встановлюють. Також правоохоронці встановлюють особу третього хулігана.

"Також поліцейські уже встановили одну з осіб потерпілих, яка підтвердила факти викладені на відео, та встановлюють особи інших потерпілих", - додали в поліції.

Напади на людей в Івано-Франківську

Вранці в соцмережах з'явилося відео, на якому невідомі молодики нападали на перехожих на вулицях Івано-Франківська. Серед їхніх жертв були й люди літнього віку. Молодики били своїх жертв та використовували при цьому газові балончики.

Після цього поліція Івано-Франківської області повідомила про відкриття кримінальної справи та роботу зі встановлення зловмисників.

Ввечері глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук розповіла, що поліція затримала учасників банди, яка нападала на перехожих.

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