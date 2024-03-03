Нападения на прохожих в Ивано-Франковске: среди подозреваемых 16-летний юноша

Правоохранители установили двух молодых людей, которые нападали на людей на улицах Ивано-Франковска.

"Один из участников хулиганства, 16-летний парень, вместе со своими законными представителями уже доставлен в местное управление полиции, где дает признательные объяснения... Участником никаких молодежных движений задержан не является, а его отец - действующий военный ВСУ, доброволец", - рассказали в полиции.

Ему уже объявили о подозрении в хулиганстве, а также решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Местонахождение второго участника банды устанавливают. Также правоохранители устанавливают личность третьего хулигана.

"Также полицейские уже установили одного из потерпевших, который подтвердил факты выложенные на видео, и устанавливают личности других пострадавших", - добавили в полиции.

Нападения на людей в Ивано-Франковске

Утром в соцсетях появилось видео, на котором неизвестные молодые люди нападали на прохожих на улицах Ивано-Франковска. Среди их жертв были и люди пожилого возраста. Молодые люди били своих жертв и использовали при этом газовые баллончики.

После этого полиция Ивано-Франковской области сообщила об открытии уголовного дела и работе по установлению злоумышленников.

Вечером глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук рассказала, что полиция задержала участников банды, которая нападала на прохожих.

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