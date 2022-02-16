Нападение на журналистов в Днепре: троим участникам сообщили подозрение

Отмечается, что в ходе следствия были установлены трое мужчин, которые препятствовали деятельности журналистов. Им вручено подозрение в совершении преступления по ст. 171 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители провели опознание подозреваемых, допрос потерпевших, свидетелей и полицейских, которые находились на месте происшествия. К материалам уголовных дел приобщены видео с бодикамер патрульных и из интернет-ресурсов.

После выяснения всех обстоятельств происшествия открыто еще одно уголовное дело по ч. 2 ст. 186 УК Украины (грабеж). В рамках данного производства подозрение сообщено двум участникам нападения на журналистов. Мужчины обвиняются в ограблении водителя съемочной группы.

Обновлено. В Офисе генпрокурора сообщили, что решается вопрос об избрании меры пресечения всем подозреваемым в нападении на съемочную группу издания. Кроме того, установлена личного участника, который угрожал убийством одному из журналистов.