Напад на журналістів у Дніпрі: трьом учасникам повідомили підозру

Поліція вручила підозри трьом учасникам напади на журналістів видання "Українська правда" в Дніпрі. Крім того, відкрито ще одну кримінальну справу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.
Відзначається, що в ході слідства були встановлені троє чоловіків, які перешкоджали діяльності журналістів. Їм вручено підозру у вчиненні злочину за ст. 171 Кримінального кодексу України.
Правоохоронці провели впізнання підозрюваних, допит потерпілих, свідків і поліцейських, які перебували на місці події. До матеріалів кримінальних справ долучено відео з боді-камер патрульних та з інтернет-ресурсів.
Після з'ясування всіх обставин події відкрито ще одну кримінальну справу за ч. 2 ст. 186 КК України (грабіж). У рамках даного провадження підозру повідомлено двом учасникам нападу на журналістів. Чоловіки звинувачуються в пограбуванні водія знімальної групи.
Оновлено. В Офісі генпрокурора повідомили, що вирішується питання про обрання запобіжного заходу всім підозрюваним у нападі на знімальну групу видання. Крім того, встановлено особистого учасника, який загрожував вбивством одному з журналістів.
Нагадаємо, напад на журналістів видання "Українська правда" стався 13 лютого на території аеропорту в Дніпрі. Спочатку за цим фактом порушили дві кримінальні справи.
Зазначимо, раніше міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що всі причетні до нападу на журналістів встановлені і будуть притягнуті до відповідальності.