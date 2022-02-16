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Напад на журналістів у Дніпрі: трьом учасникам повідомили підозру

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Київ, Середа 16 лютого 2022 21:25
Напад на журналістів у Дніпрі: трьом учасникам повідомили підозру Фото: у справі про напад на журналістів у Дніпрі трьом учасникам повідомили підозру (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Поліція вручила підозри трьом учасникам напади на журналістів видання "Українська правда" в Дніпрі. Крім того, відкрито ще одну кримінальну справу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Відзначається, що в ході слідства були встановлені троє чоловіків, які перешкоджали діяльності журналістів. Їм вручено підозру у вчиненні злочину за ст. 171 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці провели впізнання підозрюваних, допит потерпілих, свідків і поліцейських, які перебували на місці події. До матеріалів кримінальних справ долучено відео з боді-камер патрульних та з інтернет-ресурсів.

Після з'ясування всіх обставин події відкрито ще одну кримінальну справу за ч. 2 ст. 186 КК України (грабіж). У рамках даного провадження підозру повідомлено двом учасникам нападу на журналістів. Чоловіки звинувачуються в пограбуванні водія знімальної групи.

Оновлено. В Офісі генпрокурора повідомили, що вирішується питання про обрання запобіжного заходу всім підозрюваним у нападі на знімальну групу видання. Крім того, встановлено особистого учасника, який загрожував вбивством одному з журналістів.

Нагадаємо, напад на журналістів видання "Українська правда" стався 13 лютого на території аеропорту в Дніпрі. Спочатку за цим фактом порушили дві кримінальні справи.

Зазначимо, раніше міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що всі причетні до нападу на журналістів встановлені і будуть притягнуті до відповідальності.

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