Нападение на замглавврача Института рака: полиция открыла уголовное дело

Полиция начала расследование нападения на заместителя главного врача Института рака Анатолия Шудрака. Устанавливаются мотивы и обстоятельства инцидента.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в Facebook.

По предварительной информации, нападавший был один. Медицинскую помощь врач получил на месте.

"По факту нападения на заместителя главного врача Национального Института рака начато уголовное производство по ч. 1 ст 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Досудебное расследование будет осуществлять Голосеевское управление полиции, процессуальное руководство - Киевская местная прокуратура №1", - сообщила Максимец.

Мотивы и обстоятельства совершения нападения пока не известны. Следствие продолжается.

Ранее главврач Института рака Андрей Безносенко заявил, что избиение Анатолия Шудрака напоминает нападение на него самого.

Напомним, два месяца назад главного врача Института рака также избили, нападавших было двое.