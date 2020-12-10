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Нападение на украинское консульство в Судане: МИД страны просят усилить охрану

Автор: Игорь Литвиненко, Юлия Струк

В Министерстве иностранных дел подтвердили, что на украинское консульство в Судане напали. В связи с инцидентом МИД Судана просят усилить охрану нашего дипломатического представительства.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в пресс-службе МИД Украины.

"По информации посольства Украины в Египте, разбойное нападение на помещение почетного консульства Украины в Хартуме (Судан) было осуществлено 8 декабря вечером. В нападении участвовала группа вооруженных лиц. При нападении было повреждено имущество учреждения и украдены наличные средства", - сообщили в ведомстве.

Почетный консул Украины находился на момент нападения в помещении консульства, он не пострадал. В консульство сразу вызвали сотрудников местной полиции и службы безопасности.

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В МИД подтвердили задержание нападавших. Материальные ценности вернули.

"В адрес МИД Судана направлено обращение о проведении полного расследования данного инцидента и усилении охраны почетного консульского учреждения", - рассказали в министерстве.

Напомним, грабители были переодеты в форму вооруженных сил и проникли в здание украинского диппредставительства.

Как писало РБК-Украина, в Азербайджане открыли первое почетное консульство Украины. Оно расположено в городе Шемахи и охватывает шесть районов.

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