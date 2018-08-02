Нападение на советницу мэра Херсона: составлен фоторобот злоумышленника

За информацию, которая поможет найти нападающего на Гандзюк, назначено вознаграждение в размере 100 тыс. гривен

По делу о покушении на убийство общественного деятеля, советницу городского головы Херсона Екатерины Гандзюк, удалось составить фоторобот нападавшего, который облил активистку кислотой. Об этом в Facebook сообщил журналист Сергей Никитенко.

По его словам, на сегодня журналисты, активисты, юристы ведут собственное расследование по делу нападения на Гандзюк. Также они просят распространить фоторобот, чтобы опознать нападавшего.

"Мы просим вашей помощи. Нам удалось составить фоторобот. Рассмотрите его внимательно, пожалуйста. Возможно, вам удастся узнать кого-то", - написал Никитенко.

Фото: фоторобот нападавшего на Екатерину Гандзюк (facebook.com/sergij.nikitenko)

По его словам, изображенный на рисунке человек как минимум несколько дней посещал четвертый Таврический микрорайон Херсона. Также он мог бывать в городском совете или рядом с ним.

"Но, он может быть жителем любого населенного пункта Украины. Друзья Екатерины решили, что за информацию, которая поможет найти нападающего, будет выплачено вознаграждение 100 000 гривен", - написал журналист.

Информацию относительно нападающего и все, что известно об этом деле, он просит сообщать на почту most.ks.ua@gmail.com.

Напомним, полиция объявила в розыск нападавшего на советницу городского головы Херсона Екатерину Гандзюк, которую облили кислотой 31 июля. В частности, было обнародовано видео побега нападающего. Правоохранители просят всех, кто может знать место нахождения злоумышленника, сообщить информацию. Конфиденциальность гарантируется.

Отметим, вчера, 1 августа, Екатерину Гандзюк перевезли в Киевский ожоговый центр для лечения травм. У нее 30% ожогов тела - повреждены туловище, рука и левый глаз. Также ей предоставлено государственную охрану.