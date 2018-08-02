Напад на радницю мера Херсона: складено фоторобот зловмисника

За інформацію, яка допоможе знайти нападника на Гандзюк, призначено винагороду у розмірі 100 тис. гривень

У справі щодо замаху на вбивство громадської діячки, радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк, вдалось скласти фоторобот нападника, який облив жінку кислотою. Про це у Facebook повідомив журналіст Сергій Нікітенко.

За його словами, на сьогодні журналісти, активісти, юристи ведуть власне розслідування у справі нападу на Гандзюк. Також вони просять поширити фоторобот, аби упізнати нападника.

"Ми просимо вашої допомоги. Нам вдалось скласти фоторобот. Роздивіться його уважно, будь ласка. Можливо, вам вдасться впізнати когось", - написав Нікітенко.

Фото: фоторобот нападника на Катерину Гандзюк (facebook.com/sergij.nikitenko)

За його словами, зображений на малюнку чоловік як мінімум декілька днів відвідував четвертий Таврійський мікрорайон Херсона. Також він міг бувати у міській раді чи поряд із нею.

"Але, він може бути мешканцем будь якого населеного пункту України. Друзі Катерини вирішили, що за інформацію, яка допоможе знайти нападника, буде виплачена винагорода 100 000 гривень", - написав журналіст.

Інформацію щодо нападника та все, що відомо про цю справу, він просить повідомляти на пошту most.ks.ua@gmail.com.

Нагадаємо, поліція оголосила у розшук нападника на радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк, котру облили кислотою 31 липня. Зокрема, було оприлюднено відео втечі нападника. Правоохоронці просять усіх, хто може знати місце перебування зловмисника, повідомити інформацію. Конфіденційність гарантується.

Зазначимо, учора, 1 серпня, Катерину Гандзюк перевезли до Київського опікового центру для лікування травм. У неї 30% опіків тіла - пошкоджені тулуб, ріка та ліве око. Також їй надано державну охорону.