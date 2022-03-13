Нападение России на Украину может спровоцировать новый мировой кризис полупроводников

Два ведущих украинских поставщика неона производят около половины мировых поставок этого ключевого ингредиента для изготовления микрочипов. Из-за войны компании приостановили свою деятельность, угрожая поднять цены и усугубить дефицит полупроводников.

От 45 до 54 процентов мирового неона, критичного для лазеров, используемых для изготовления чипов, поступает мировой промышленности от украинских компаний Ingas и Cryoin. В прошлом году мировое потребление неона для производства чипов достигло около 540 тонн.

Обе фирмы свернули свою деятельность в связи с началом вооруженного конфликта в Украине. Производство может пострадать, если конфликт затянется. До войны Ingas производил от 15 000 до 20 000 кубометров неона в месяц для клиентов в Южной Корее, Китае, США и Германии, причем около 75 процентов приходилось на чиповую промышленность. Компания базируется в Мариуполе, где происходят ожесточенные бои. Компания Cryoin расположена в Одессе. Она производила от 10 000 до 15 000 кубометров неона в месяц. Ее работа были приостановлена 24 февраля.

Крупнейший в мире производитель чипов TSMC заявил, что многие фирмы уже провели предварительную подготовку и имеют "страховые запасы" неона, поэтому в ближайшем будущем не предвидится никаких проблем с цепочками поставок. Но если война в Украине затянется больше, чем на три месяца, или же в ходе боевых действий будет повреждено производственное оборудование, то дефицита чипов на рынке не избежать.