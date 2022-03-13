Напад Росії на Україну може спровокувати нову світову кризу мікрочіпів

Два провідних українських постачальника неону виробляють близько половини світових поставок цього ключового інгредієнта для виготовлення мікрочіпів. Через війну компанії призупинили свою діяльність, погрожуючи підняти ціни та посилити дефіцит напівпровідників.

Від 45 до 54 відсотків світового неону, критичного для лазерів, що використовуються для виготовлення чіпів, надходить світовій промисловості від українських компаній Ingas і Cryoin. Минулого року світове споживання неону для виробництва чіпів досягло близько 540 тонн.

Обидві фірми згорнули свою діяльність у зв'язку з початком збройного конфлікту в Україні. Виробництво може постраждати, якщо конфлікт затягнеться. До війни Ingas виробляв від 15 000 до 20 000 кубометрів неону на місяць для клієнтів у Південній Кореї, Китаї, США та Німеччині, причому близько 75 відсотків припадало на чіпову промисловість. Компанія базується в Маріуполі, де відбуваються запеклі бої. Компанія Cryoin розташована в Одесі. Вона виробляла від 10 000 до 15 000 кубометрів неону на місяць. Її робота була припинена 24 лютого.

Найбільший у світі виробник чіпів TSMC заявив, що багато фірм вже провели попередню підготовку і мають "страхові запаси" неону, тому в найближчому майбутньому не передбачається ніяких проблем з ланцюжками поставок. Але якщо війна в Україні затягнеться більше, ніж на три місяці, або ж в ході бойових дій буде пошкоджено виробниче обладнання, то дефіциту чіпів на ринку не уникнути.