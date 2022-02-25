Нападение России на Украину и санкции Запада: как реагируют мировые рынки

Европейские фондовые рынки, похоже, последуют за Азией в росте, даже несмотря на то, что Россия продолжила свои атаки.

Некоторые аналитики заявили, что санкции США, Европы и ряда других стран оказались не такими сильными, как опасались рынки.

В то время как западные страны удвоили свои усилия по ограничению возможностей России для ведения бизнеса, заморозив банковские активы и отключив государственные предприятия, они не стали отключать Россию от международной банковской системы SWIFT или нацеливаться на ее экспорт нефти и газа, что, по мнению некоторых аналитиков, помогли рынкам восстановиться.

"Пределы экономической боли, которую Запад был готов терпеть, чтобы поддержать Украину и наказать Россию, были выявлены в течение 24 часов после начала наступления России", - заявил в заметке старший рыночный аналитик OANDA Джеффри Халли.

По его словам, "российское наступление произошло во время и без того высокой инфляции и нехватки товаров в мире, и Запад тут же моргнул".

Инвесторы вновь обрели склонность к риску накануне после некоторых первоначальных резких потерь, при этом основные американские индексы показали рост во главе с акциями технологических компаний. В четверг индекс Dow Jones вырос на 0,28%.

Но некоторые аналитики опасаются, что любой рост и может быть мимолетным.

"Санкции Байдена и нежелание вводить войска приносят некоторое облегчение. Но этот конфликт будет затяжным и усилит глобальное инфляционное давление, которое заставит центральные банки ужесточать меры", - сказал Кайл Родда, аналитик IG Markets в Мельбурне.

По его словам, "на данный момент все в порядке, но в долгосрочной перспективе рынок будет двигаться в сторону снижения".

Цены на нефть снова выросли из-за опасений по поводу перебоев с поставками: нефть марки Brent выросла на 2% до 101,80 долларов за баррель, а американская нефть WTI также выросла на 2,71% до 95,53 долларов, хотя оба эталона были ниже своих максимумов.

Золото выросло на 0,57% до 1913 долларов за унцию после снижения с многомесячного максимума в 1973,96 доллара, достигнутого в четверг.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США составила 1,95% после первоначального снижения до 1,84% в четверг, что стало самым большим дневным падением с конца ноября.

Индекс доллара США, который измеряет доллар США по отношению к корзине основных валют, снизился на 0,23% до 96,87, поднявшись в четверг до уровней, которые в последний раз наблюдались во время первой волны пандемии коронавируса. Российский рубль снова вырос и составил 85,52 по отношению к доллару, отскочив от рекордно низкого уровня в 89,98. Между тем, на Московской бирже сегодня прекращены торги ценными бумагами.