Напад Росії на Україну і санкції Заходу: як реагують світові ринки

Європейські фондові ринки, схоже, підуть за Азією в зростанні, навіть незважаючи на те, що Росія продовжила свої атаки.

Деякі аналітики заявили, що санкції США, Європи і ряду інших країн виявилися не такими сильними, як побоювалися ринки.

У той час як західні країни подвоїли свої зусилля з обмеження можливостей Росії для ведення бізнесу, заморозивши банківські активи і відключивши державні підприємства, вони не стали відключати Росію від міжнародної банківської системи SWIFT або націлюватися на її експорт нафти і газу, що, на думку деяких аналітиків, допомогли ринкам відновитися.

"Межі економічного болю, який Захід був готовий терпіти, щоб підтримати Україну і покарати Росію, були виявлені протягом 24 годин після початку наступу Росії", - заявив у замітці старший ринковий аналітик OANDA Джеффрі Халлі.

За його словами, "російський наступ стався під час і без того високої інфляції і нестачі товарів у світі, і Захід одразу ж моргнув".

Інвестори знову знайшли схильність до ризику напередодні після деяких початкових різких втрат, при цьому основні американські індекси показали зростання на чолі з акціями технологічних компаній. У четвер індекс Dow Jones виріс на 0,28%.

Але деякі аналітики побоюються, що будь-яке зростання і може бути швидкоплинним.

"Санкції Байдена і небажання вводити війська приносять деяке полегшення. Але цей конфлікт буде затяжним і посилить глобальний інфляційний тиск, який змусить центральні банки посилювати заходи", - сказав Кайл Родда, аналітик IG Markets в Мельбурні.

За його словами, "на даний момент все в порядку, але в довгостроковій перспективі ринок буде рухатися в бік зниження".

Ціни на нафту знову виросли через побоювання з приводу перебоїв з поставками: нафта марки Brent виросла на 2% до 101,80 доларів за барель, а американська нафта WTI також виросла на 2,71% до 95,53 доларів, хоча обидва еталони були нижче своїх максимумів.

Золото зросло на 0,57% до 1913 доларів за унцію після зниження з багатомісячного максимуму в 1973,96 долара, досягнутого в четвер.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій США склала 1,95% після початкового зниження до 1,84% у четвер, що стало найбільшим денним падінням з кінця листопада.

Індекс долара США, який вимірює Долар США по відношенню до кошика основних валют, знизився на 0,23% до 96,87, піднявшись в четвер до рівнів, які в останній раз спостерігалися під час першої хвилі пандемії коронавірусу. Російський рубль знову виріс і склав 85,52 по відношенню до долара, відскочивши від рекордно низького рівня в 89,98. Тим часом, на Московській біржі сьогодні припинені торги цінними паперами.