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Нападение России на Украину: обстрелян объект пограничников в Киевской области

Автор: Александр Мороз

В ходе нападения России на Украину под обстрел попал объект пограничников в Киевской области. Предположительно, из ракетного вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МВД Украины.

"Враг атакует не только подразделения на границе, но и объекты в тылу. Произошел обстрел одного из объектов Госпогранслужбы в Киевской области. Вероятно, из ракетного вооружения", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня российские войска с оккупированного Крыма накрыли огнем реактивных систем залпового огня село Преображенка в Херсонской области. В результате погиб пограничник.

Верховный главнокомандующий ВСУ и президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ военным наносить максимальные потери противнику.

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