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Напад Росії на Україну: обстріляно об'єкт прикордонників у Київській області

Автор: Олександр Мороз

В ході нападу Росії на Україну під обстріл потрапив об'єкт прикордонників у Київській області. Імовірно, з ракетного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram МВС України.

"Ворог атакує не тільки підрозділи на кордоні, а й об'єкти в тилу. Стався обстріл одного з об'єктів Держприкордонслужби в Київській області. Ймовірно, з ракетного озброєння", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні російські війська з окупованого Криму накрили вогнем реактивних систем залпового вогню село Преображенка у Херсонській області. В результаті загинув прикордонник.

Верховний Головнокомандувач ЗСУ та президент України Володимир Зеленський віддав наказ військовим завдавати максимальних втрат противнику.

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