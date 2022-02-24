Напад Росії на Україну: обстріляно об'єкт прикордонників у Київській області

В ході нападу Росії на Україну під обстріл потрапив об'єкт прикордонників у Київській області. Імовірно, з ракетного озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram МВС України.
"Ворог атакує не тільки підрозділи на кордоні, а й об'єкти в тилу. Стався обстріл одного з об'єктів Держприкордонслужби в Київській області. Ймовірно, з ракетного озброєння", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні російські війська з окупованого Криму накрили вогнем реактивних систем залпового вогню село Преображенка у Херсонській області. В результаті загинув прикордонник.
Верховний Головнокомандувач ЗСУ та президент України Володимир Зеленський віддав наказ військовим завдавати максимальних втрат противнику.