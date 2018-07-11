Нападение на ромов на Лысой горе: ходатайство по координатору С14 направлено в суд

Вчера у координатора организации C14 проходили обыски

Ходатайство об избрании меры пресечения одному из участников событий на Лысой горе направлено в суд. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в пресс-службе полиции.

"Ходатайство об избрании меры пресечения направлено в суд. В какой именно суд - сказать пока не могу, не владею информацией", - сообщили в полиции.

Напомним, вчера РБК-Украина в С14 сообщили, что координатору организации Сергею Мазуру было вручено подозрение.

Ранее у координатора организации C14 проходили обыски. Под домом активиста собрались около 50 активистов и полиция.

По информации на странице С14 в Facebook, были изъяты некоторые вещи из квартиры, где проходил обыск.

Сергей Мазур в комментарии РБК-Украина сообщил, что у него изъяли симкарты, коробки из-под мобильных телефонов.