Напад на ромів на Лисій горі: клопотання щодо координатора С14 направлено до суду

Новини Надзвичайні події 11.07.2018 - 13:05
Фото: напад на ромів (facebook. com/Сергій Мазур)
Фото: напад на ромів (facebook. com/Сергій Мазур)

Вчора у координатора організації C14 проходили обшуки

Клопотання про обрання запобіжного заходу одному з учасників подій на Лисій горі направлено до суду. Про це в коментарі РБК-Україна повідомили в прес-службі поліції.

"Клопотання про обрання запобіжного заходу направлено до суду. До якого саме суду - сказати наразі не можу, не володію інформацією", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, вчора РБК-Україна в С14 повідомили, що координатору організації Сергію Мазуру була вручена підозра.

Раніше у координатора організації C14 проходили обшуки. Під будинком активіста зібралися близько 50 активістів та поліція.

За інформацією на сторінці С14 у Facebook, були вилучені деякі речі із квартири, де проходив обшук.

Сергій Мазур в коментарі РБК-Україна повідомив, що у нього вилучили сімкартки, коробки з-під мобільних телефонів.

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