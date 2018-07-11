Напад на ромів на Лисій горі: клопотання щодо координатора С14 направлено до суду

Вчора у координатора організації C14 проходили обшуки

Клопотання про обрання запобіжного заходу одному з учасників подій на Лисій горі направлено до суду. Про це в коментарі РБК-Україна повідомили в прес-службі поліції.

"Клопотання про обрання запобіжного заходу направлено до суду. До якого саме суду - сказати наразі не можу, не володію інформацією", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, вчора РБК-Україна в С14 повідомили, що координатору організації Сергію Мазуру була вручена підозра.

Раніше у координатора організації C14 проходили обшуки. Під будинком активіста зібралися близько 50 активістів та поліція.

За інформацією на сторінці С14 у Facebook, були вилучені деякі речі із квартири, де проходив обшук.

Сергій Мазур в коментарі РБК-Україна повідомив, що у нього вилучили сімкартки, коробки з-під мобільних телефонів.