Нападение на ромов на Лысой горе: координатору С14 сообщили о подозрении

Готовится представление в суд относительно избрания меры пресечения подозреваемому в нападении на цыган в Киеве

Одному из участников нападения на лагерь цыган в Киеве на Лысой горе, произошел в апреле 2018 года, объявлено о подозрении. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что в ходе расследования дела по факту нападения на поселения ромов на Лысой горе в Голосеевском районе Киева одному из фигурантов погромов объявили о подозрении по факту хулиганства (ч. 2 ст. 296) Уголовного кодекса Украины.

"Следователями готовится представление в суд об избрании мужчине меры пресечения", - сообщили в полиции.

Как известно, инициаторами погромов в лагере ромов на Лысой горе стала националистическая организация С14. Ее кординатором является Сергей Мазур.

Также добавили, что правоохранители будут немедленно реагировать на все проявления нарушения законодательства и привлекать виновных к ответственности.

Напомним, в апреле в Голосеевском районе Киева группа лиц, которые были в балаклавах, совершили нападение на временное поселение. Представители националистической организации С14 уничтожили лагерь ромов.