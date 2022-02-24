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Нападение РФ на Украину. Погибли более 40 человек и ранены несколько десятков

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Киев, Четверг 24 февраля 2022 12:16
Нападение РФ на Украину. Погибли более 40 человек и ранены несколько десятков Фото: озвучены потери в ходе нападения РФ на Украину (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

В Офисе президента Украины озвучили потери в ходе нападения РФ на Украину. Погибли более 40 человек и ранены несколько десятков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника Офиса президента Алексея Арестовича во время брифинга.

Президент призвал желающих сдавать кровь.

"Я знаю, что на данный момент более 40 погибших и несколько десятков раненых", - заявил он.

Он также уточнил, что пока известно о том, что погибли до 10 мирных жителей, информация уточняется.

Напомним, в Харьковской области в результате активных обстрелов погиб ребенок.

Также известно о гибели троих пограничников в Херсонской области.

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