Нападение РФ на Украину. Погибли более 40 человек и ранены несколько десятков

В Офисе президента Украины озвучили потери в ходе нападения РФ на Украину. Погибли более 40 человек и ранены несколько десятков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника Офиса президента Алексея Арестовича во время брифинга.

Президент призвал желающих сдавать кровь.

"Я знаю, что на данный момент более 40 погибших и несколько десятков раненых", - заявил он.

Он также уточнил, что пока известно о том, что погибли до 10 мирных жителей, информация уточняется.