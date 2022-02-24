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Напад РФ на Україну. Загинули понад 40 людей і поранено кілька десятків

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Київ, Четвер 24 лютого 2022 12:16
Напад РФ на Україну. Загинули понад 40 людей і поранено кілька десятків Фото: озвучені втрати в ході нападу РФ на Україну (facebook.com)
Автор: Анастасія Рокитна

В офісі президента України озвучили втрати в ході нападу РФ на Україну. Загинули понад 40 людей і поранено кілька десятків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника офісу президента Олексія Арестовича під час брифінг.

Президент закликав охочих здавати кров.

"Я знаю, що на даний момент більше 40 загиблих і кілька десятків поранених", - заявив він.

Він також уточнив, що поки відомо про те, що загинули до 10 мирних жителів, інформація уточнюється.

Нагадавши, у Харківській області в результаті активних обстрілів загинула дитина.

Також відомо про загибель трьох прикордонників у Херсонській області.

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