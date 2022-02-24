Напад РФ на Україну. Загинули понад 40 людей і поранено кілька десятків

В офісі президента України озвучили втрати в ході нападу РФ на Україну. Загинули понад 40 людей і поранено кілька десятків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника офісу президента Олексія Арестовича під час брифінг.

Президент закликав охочих здавати кров.

"Я знаю, що на даний момент більше 40 загиблих і кілька десятків поранених", - заявив він.

Він також уточнив, що поки відомо про те, що загинули до 10 мирних жителів, інформація уточнюється.